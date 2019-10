Destiny 2 Shadowkeep: Guida all'impresa Una Bella Ripulita dello Stendardo di Ferro

Tutti i Guardiani possono partecipare al primo Stendardo di Ferro di Destiny 2: Ombre dal Profondo, con la possibilità di ottenere un set armatura dell'evento portando a termine l'impresa Una Bella Ripulita: in questa mini-guida vi spieghiamo come completarla.

Per avviare l'impresa Una Bella Ripulita vi basta far visita a Lord Saladin. Di seguito elenchiamo i 6 step di cui è composta la quest, spiegandovi come completarli:

Step 1: Spettacolo

Conquista 10 zone dello Stendardo di Ferro

Sferra 3 colpi di grazia con la Super

Sconfiggi 30 Guardiani

Per completare facilmente questi obiettivi vi consigliamo di conservare la vostra Super, utilizzandola per spazzare via un gruppo di nemici che sta tentando di catturare una zona. In questo modo vi porterete avanti con tutti e tre gli obiettivi contemporaneamente.

Step 2: Intenzioni

Sconfiggi 25 Guardiani con un Fucile a Impulsi

Cattura 20 zone dello Stendardo di Ferro

Completa 6 partite dello Stendardo di Ferro

Potete usare il Fucile a Impulsi che avete ottenuto in ricompensa completando il primo step dell'impresa. Per il resto, non dovrete far altro che completare almeno 6 partite dello Stendardo e catturare le zone.

Step 3: Tempismo

Sconfiggi 20 Guardiani con un Fucile a Fusione

Sconfiggi 100 Guardiani

Cattura 30 zone dello Stendardo di Ferro

Uno step un po' più impegnativo del precedente, ma vi basterà completare qualche partita per riuscire nell'intento. Scegliete un Fucile a Fusione con una buona stabilità e una buona portata.

Step 4: Esecuzione

Cattura 40 zone dello Stendardo di Ferro

Sconfiggi 15 Guardiani con la Super

Sconfiggi 15 Guardiani usando le Mitragliette

Nulla di complicato. Procuratevi una buona Mitraglietta, e come sempre cercate di usare la Super al momento giusto.

Step 5: Convinzione

Cattura 50 zone dello Stendardo di Ferro

Completa 15 partite dello Stendardo di Ferro

Sconfiggi 10 Guardiani con le Mitragliette

C'è un bug nel terzo obiettivo di questo step. Invece di sconfiggere 10 Guardiani con il lanciagranate, come riportato nella descrizione della sfida, dovete in realtà sconfiggere 10 Guardiani con le Mitragliette. Al momento Bungie non ha ancora provveduto a risolvere il problema.

Step 6: Forgiato nato

L'ultimo step dell'impresa Una Bella Ripulita richiede semplicemente di tornare da Lord Saladin, che vi ricompenserà con il set armatura completo dello Stendardo di Ferro! Nell'immagine riportata in calce potete dare uno sguardo al set completo di Cacciatore, Stregone e Titano. Cosa ne pensate?

Parlando di imprese di Destiny 2: Ombre dal Profondo, siete riusciti a completare la quest esotica dello Jotunn?