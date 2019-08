Destiny 2 Shadowkeep introdurrà Pass Stagionali in stile Fortnite

Bungie continua a pubblicare nuovi e lunghi post sul proprio sito ufficiale per aggiornare tutti gli appassionati di Destiny 2 sulle novità in arrivo con Ombre dal Profondo, l'espansione che darà il via all'Anno 3.

Una delle meccaniche inedite che verranno implementate sin dal primo giorno del terzo anno di gioco è quella del Pass Stagionale, che proprio come in Fortnite, Dauntless e tanti altri titoli a supporto continuo proporrà ai giocatori due diversi binari con delle ricompense: il primo sarà gratuito per tutti i giocatori (compresi quelli di Destiny New Light) e il secondo conterrà ricompense extra e sarà dedicato ai soli possessori del Pass Annuale. Tra le ricompense non troviamo solo ornamenti, astori esotici ed emote, ma anche delle armi esotiche. Nel caso del pass in arrivo con la Stagione dell'Intramontabile, tutti i giocatori potranno ottenere la quest per il cannone portatile esotico chiamato Eriana’s Vow, con l'unica differenza che i possessori del season pass potranno accedervi sin da subito, mentre tutti gli altri dovranno raggiungere il livello 35. L'arco esotico Leviathan’s Breath e la sua impresa saranno invece una ricompensa esclusiva dei giocatori paganti.

Avanzare di livello nel pass non dovrebbe essere particolarmente difficile e, stando alle parole degli sviluppatori, basterà accumulare punti esperienza e completare taglie per progredire. Sembra quinci che basti continuare a svolgere le solite attività per ottenere almeno una decina di livelli a settimana (la stagione durerà 10 settimane e il bonus XP settimanale darà un bel boost alla vostra scalata al livello 100). I possessori del pass avranno inoltre accesso ad una serie di taglie aggiuntive le cui ricompense aiuteranno ad ottenere ulteriori punti esperienza per salire di livello.

La possibilità di acquistare i livelli non sarà inoltre presente sin da subito, ma arriverà solo nelle fasi finali della stagione. Bungie è infatti intenzionata a scoprire prima come i Guardiani di tutto il mondo si comporteranno con il particolare sistema di progressione e non permetterà a nessuno di sfoggiare sin da subito le ricompense di livello più alto ottenute a suon di banconote.

In attesa di scoprire ulteriori dettagli in merito a questo nuovo sistema di progressione, vi ricordiamo che Destiny 2 Ombre dal Profondo arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC (Steam) a partire dal prossimo 1 ottobre 2019.

Avete già abilitato il cross-save in Destiny 2?