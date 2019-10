Destiny 2 Shadowkeep: una misteriosa costruzione è apparsa dopo il reset

Mentre Destiny 2 Shadowkeep si appresta ad entrare nella seconda settimana della stagione, la situazione dei server (e del gioco in generale) sta migliorando. Nel frattempo, Bungie sembra aver iniziato un progetto misterioso con una strana costruzione nel social hub della Torre.

La costruzione si trova nella parte ovest della Torre, subito dietro alla posizione di Ikora. Al momento lo scenario offre un mix di impalcature e ringhiere, scale e casse, con alcuni NPC che lavorano duramente al completamento della "struttura". Il tutto sembra molto simile alla costruzione in corso nell'hangar della Torre. Le impalcature sono comparse dopo il ripristino. Vale la pena notare che la nuova costruzione è spuntata proprio dietro Ikora che funge da NPC principale per la nuova offensiva contro i Vex. Possibile che l'evoluzione dell'offensiva Vex sia correlata ad una nuova zona?

In quella zona c'è anche Eva Levante, NPC di riferimento per gli eventi stagionali. Che sia un luogo dedicato agli eventi futuri? Lo scopriremo presto. Intanto, alcuni giocatori hanno già raggiunto il livello 100 del pass stagionale. In attesa di nuove informazioni vi lasciamo alle nostre guide su Destiny 2 Shadowkeep.