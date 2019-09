Destiny 2 Shadowkeep: nuove immagini mostrano le prossime armi del Pinnacolo

Con l'arrivo di Destiny 2: Ombre dal Profondo torneranno anche le armi del Pinnacolo, che nella Stagione dell'Intramontabile prenderanno il nome di "armi rituali" e non vanteranno la presenza di perk unici.

Gli sviluppatori vogliono mettere la parola fine a quanto accaduto nell'Anno 2, dove alcune armi del Pinnacolo che si potevano ottenere nel Crogiolo hanno "rotto" il gioco, rendendole più forti anche delle bocche da fuoco esotiche. A questo proposito i perk esclusivi di Vetta, Gladio di Redrix, Vetta, Ululato e Per non Dimenticare subiranno qualche ritocchino verso il basso e le prossime armi saranno sì forti ma comunque in linea con le altre leggendarie.

Ecco di seguito le armi rituali che si potranno sbloccare nel corso della prima stagione dell'Anno 3:

Mezza Parola, mitragliatrice leggendaria dell'Avanguardia

mitragliatrice leggendaria dell'Avanguardia Coltello da Lancio di Randy , fucile da ricognizione leggendario del Crogiolo

, fucile da ricognizione leggendario del Crogiolo Strategia di Fuga, mitraglietta leggendaria di Azzardo

Attualmente non si conoscono dettagli più precisi sui perk di queste armi e sulle modalità attraverso le quali potremo ottenerle, ma leggendo con attenzione le parole di Luke Smith si può intuire che la difficoltà delle nuove imprese sia alla portata di tutti. Insomma, aspettatevi qualcosa di molto simile all'impresa del Revocatore piuttosto che quest "impossibili" come quelle di Vetta e Per non Dimenticare.

In attesa di scoprire nuove informazioni, vi ricordiamo che le Super dell'Anno 2 di Destiny 2 saranno automaticamente sbloccate per tutti i possessori de i Rinnegati e di Ombre dal Profondo dal prossimo martedì. Sulle nostre pagine trovate anche tutti i dettagli sui contenuti gratis di Destiny 2 Una Nuova Luce.

