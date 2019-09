Destiny 2 Shadowkeep: nuovi dettagli sulle Super de I Rinnegati

Nonostante manchino ormai solo pochi giorni al debutto di Destiny 2: Ombre dal Profondo, erano in tantissimi ad avere dei dubbi circa il sistema attraverso il quale sarà possibile ottenere la terza Super di ciascuna sottoclasse.

A chiarire ogni perplessità sono arrivati gli sviluppatori su Twitter, che hanno svelato come funzionerà lo sblocco delle potenti mosse aggiuntive di Titani, Cacciatori e Stregoni. Coloro che giocheranno a Destiny New Light non avranno accesso ai rami aggiuntivi delle sottoclassi, mentre tutti i possessori de I Rinnegati o di Ombre dal Profondo li otterranno in maniera automatica fin da subito, senza doverle sbloccare tramite alcuna quest. Insomma, se siete tra i pigroni che non hanno ancora sbloccato tutte e 9 le Super dell'Anno 2 non dovrete alzare un solo dito. È molto probabile che tale scelta sia stata presa da Bungie per evitare che i giocatori faticassero a trovare dei compagni per attività prive di matchmaking come il Pozzo Cieco, spesso poco popolato.

In attesa di poter mettere le mani sull'espansione, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una guida con consigli per prepararsi all'uscita di Destiny 2 Shadowkeep. Chiunque abbia preordinato il gioco su Steam può inoltre procedere al preload di Destiny 2 Ombre dal Profondo, mentre gli utenti console dovranno attendere il prossimo lunedì.