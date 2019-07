Destiny 2 Shadowkeep: il nuovo Level Cap trapela dal video diario di Bungie

Oltre alle immagini della Luna e alle scene di gioco di Shadowkeep, nel nuovo ViDoc di Destiny 2 Ombre dal Profondo confezionato da Bungie per illustrare i contenuti della loro prossima espansione ci vengono offerti degli importanti indizi sul nuovo Level Cap raggiungibile dai Guardiani.

Osservando con attenzione l'ultimo video diario di sviluppo di Shadowkeep, i colleghi di GameRant affermano infatti di aver notato sullo schermo di un autore di Bungie l'immagine che mostrava un Guardiano con un Livello di Potere pari a 900.

Se risultasse veritiera, questa informazione confermerebbe la volontà degli sviluppatori americani di aumentare di ben 150 livelli il limite del Potere raggiungibile dal proprio alter-ego: nel corso della Stagione della Ricchezza, infatti, il Level Cap dei Guardiani di Destiny 2 è di 750 Livelli di Potere.

Nell'attesa di ricevere una conferma definitiva da parte di Bungie, vale la pena sottolineare che con Ombre dal Profondo la software house che ha dato inizio all'epopea di Halo ambisce ad arricchire di contenuti l'universo sci-fi di Destiny 2 per offrirci un'espansione degna di essere considerata come un Rise of Iron Plus.

A prescindere dalle considerazioni sul probabile Level Cap di Shadowkeep, per scoprire cosa ha in serbo per noi il team di Bungie non ci resta che attendere il 17 settembre per esplorare la Luna di Destiny 2 Ombre dal Profondo su PC, PS4 e Xbox One. L'espansione stand alone arriverà anche su Google Stadia all'apertura del nuovo servizio in game streaming di Big G, atteso qui in Italia per il mese di novembre.