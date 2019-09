Destiny 2 Shadowkeep: il nuovo ViDoc ci porta nella Fortezza Scarlatta

Nel tardo pomeriggio è stato pubblicato sui principali canali social di Bungie il nuovissimo ViDoc dedicato ad Ombre dal Profondo, l'attesissima espansione di Destiny 2 in arrivo il prossimo mese.

Nel corso del lungo filmato gli sviluppatori non si sono limitati a ribadire come le armature 2.0 e gli artefatti stagionali daranno maggiore libertà di personalizzazione ai giocatori, ma hanno mostrato in piccole dosi nuove aree della mappa e armi inedite. Ad un certo punto del video è infatti possibile vedere il nuovo sistema delle Rune, le quali permetteranno di ottenere del loot in maniera mirata un po' come avvenuto con il Calice nel Serraglio nell'attuale stagione. Non mancano poi brevi sezioni di filmato all'interno della Fortezza Scarlatta, l'enorme struttura occupata da una particolare specie di Alveare all'interno della quale si celano pericolose trappole e nemici mai visti prima, come un enorme Cavaliere ricoperto di lava.

Per alcuni istanti è anche possibile vedere in azione il nuovo e bellissimo lanciarazzi esotico, il Montecarlo (che fa il proprio ritorno direttamente dal primo capitolo) e alcune delle armi leggendarie che potremo ottenere completando le attività lunari. Ad un certo punto del video è anche presente la prima correzione alla roadmap di Shadowkeep, che il prossimo 29 ottobre 2019 metterà a disposizione degli acquirenti dell'espansione l'impresa esotica di Xenofagia, la mitragliatrice alimentata da una sorta di insetto alieno che ha finalmente un nome. In origine la quest avrebbe dovuto coinvolgere il fucile laser Divinity, probabilmente diventato l'arma esotica dell'Incursione ambientata nel Giardino Nero.

Parlando invece di stagioni, gli sviluppatori hanno nuovamente ribadito come la superficie lunare subirà dei cambiamenti nel corso delle stagioni, riprendendo sotto certi aspetti quanto visto nella Città Sognante. Purtroppo non sappiamo molto su cosa accadrà, ma sembra ormai chiaro che ad avere un ruolo primario saranno i Vex del Giardino Nero e non l'Alveare.

Vi ricordiamo che l'uscita di Ombre dal Profondo è attesa per il prossimo 1 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Da qualche settimana è inoltre possibile abilitare il cross-save in Destiny 2, condividendo quindi i propri progressi tra le varie piattaforme sulle quali si possiede il gioco.