Destiny 2 Shadowkeep: gli oggetti dell'Eververse non avranno impatto sul gameplay

Con il lancio di Ombre dal Profondo, la prossima espansione di Destiny 2, Bungie stravolgerà il sistema delle microtransazioni e dividerà in maniera netta gli oggetti cosmetici dal gameplay.

Ciò significa che tutti i contenuti acquisiti tramite l'Argento o l'apertura degli Engrammi Luminosi della stagione in corso (che andranno necessariamente acquistati, visto che quelli gratuiti conterranno solo vecchi oggetti) non avranno alcun impatto sul gameplay. Che si tratti di un involucro di Spettro o di un set di armature, questi oggetti non avranno delle caratteristiche specifiche e diventeranno delle pure e semplici skin da applicare agli oggetti del proprio inventario.

Questo nuovo sistema permetterà comunque ai giocatori di acquistare tutti gli oggetti che vogliono tramite la Polvere Luminosa, che può essere ottenuta completando svariati obiettivi settimanali. Ogni sette giorni il negozio verrà aggiornato con una selezione di oggetti proprio come avviene adesso e i giocatori potranno scegliere quali prendere in base alla propria disponibilità. Da ottobre, inoltre, l'Everversum si potrà vedere direttamente dal menu di gioco e i vari pacchetti saranno scontati nel caso foste in possesso di uno o più oggetti in essi contenuti.

Bungie ha poi spiegato che i ricavi delle microtransazioni non sono attualmente vitali per lo studio, ma si tratta comunque di entrate molto utili che possono essere investite nella creazione di nuovi contenuti. Basti infatti pensare all'incredibile successo riscosso dagli ornamenti del Sussurro del Verme, che hanno generato abbastanza profitti da permettere lo sviluppo dell'impresa dell'Ora Zero, quella del Pandemia Perfezionata.

Vi ricordiamo che Destiny 2 Ombre dal Profondo arriverà leggermente in ritardo rispetto al previsto e potrà essere giocato dal prossimo 1 ottobre 2019. Manca invece pochissimo al debutto del cross-save in Destiny 2, che arriverà la prossima settimana per tutti i giocatori.