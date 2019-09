Destiny 2 Shadowkeep: è polemica per il leak di armi e armature del Raid

In occasione della GamesCom 2019 sono stanti in tanti i giocatori che hanno avuto l'opportunità di provare con mano Shadowkeep, l'espansione che inaugurerà l'Anno 3 di Destiny 2. Alcuni dei fortunati che hanno giocato alla versione di prova hanno anche sbirciato nei menu, scoprendo l'arma esotica e i restanti pezzi del set della nuova Incursione.

Le immagini di questi oggetti sono inevitabilmente finiti in rete e, purtroppo, non sembra che gli appassionati ne siano stati molto felici. Stando a quanto dichiarato dai Guardiani più attenti, questo set sembrerebbe essere molto simile a quello disponibile con gli engrammi luminosi nel corso dell'Anno 1. Lo stesso Fucile Laser Esotico, l'arma che si può ottenere solo ed esclusivamente nell'incursione ambientata nel Giardino Nero, non sembra poi essere tanto diversa dalla Lente di Prometeo dal punto di vista puramente estetico. Insomma, ancora una volta Bungie è finita nell'occhio del ciclone per il suo voler riutilizzare vecchi asset all'interno di un'espansione.

Nel corso delle ultime ore gli sviluppatori hanno inoltre confermato che si tratta del set del Raid e che nelle prossime ore arriverà un post degli sviluppatori per chiarire meglio la situazione e, possibilmente, per placare gli animi.

Vi ricordiamo che Destiny 2 Shadowkeep arriverà il prossimo 1 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Lo stesso giorno il gioco passerà ufficialmente a Steam, dove farà il proprio debutto Destiny Una Nuova Luce, versione free to play che metterà a disposizione dei giocatori tantissimi contenuti gratuiti sia PvP (Crogiolo e Azzardo) che PvE (l'intero Anno 1 e le aree di pattuglia, inclusa la Luna).

Sapevate che a breve verrà introdotto il primo Pass Stagionale di Destiny 2?