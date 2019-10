Destiny 2 Shadowkeep: è ora possibile acquistare un boost per raggiungere il 'soft cap'

Nelle ultime ore è apparso un nuovo oggetto nell'Eververse di Destiny 2: Ombre dal Profondo grazie al quale è possibile raggiungere a suon di carta di credito il Livello Potere 900.

Inutile dire che i Guardiani di tutto il mondo hanno già mosso le prime critiche a questa particolare trovata della software house con sede a Seattle, dal momento che qualsiasi giocatore di Destiny 2 ha iniziato la Stagione dell'Intramontabile al Livello Potere 750 a prescindere che sia in possesso o meno dell'espansione dell'Anno 3 e che il raggiungimento del soft cap, ovvero il livello 900, è incredibilmente semplice. Come vi abbiamo infatti spiegato anche nella guida su come raggiungere il Livello Potere 960 in Destiny 2, arrivare al soft cap è forse la parte più semplice della scalata al potere di questa espansione e richiede semplicemente di raccogliere dei comuni drop blu in attività come Eventi Pubblici, Assalti dell'Avanguardia e partite del Crogiolo.

Insomma, si tratta di un acquisto considerato inutile dalla maggior parte degli utenti, soprattutto se si considera che il suo prezzo è pari all'equivalente di 20 euro, ovvero 2.000 pezzi d'Argento.

Vi ricordiamo che alcuni utenti sono riusciti a reperire le prime informazioni sull'evento di Halloween di Destiny 2 Shadowkeep sbirciando nelle proprie collezioni di emblemi.