Destiny 2 Shadowkeep: la presentazione della nuova espansione commentata in italiano

Vi siete persi la presentazione di Shadowkeep e dell'Anno 3 di Destiny 2 andata in onda sul canale Twitch di Bungie o volete riascoltarla con il commento in italiano? Allora non potete perdervi la replica della nostra live.

I nostri Francesco Fossetti e Marco Mottura hanno infatti commentato l'annuncio di Shadowkeep in diretta da Los Angeles sul canale Twitch di Everyeye ed è ora possibile vedere l'intero filmato in replica sia sulla piattaforma di streaming che sul nostro canale YouTube dedicato proprio alle live, ovvero Everyeye Live.

Prima di lasciarvi al lungo filmato, vi ricordiamo che Shadowkeep è in arrivo il prossimo 17 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (il gioco passerà da Battle.net a Steam) e farà parte dei titoli di lancio di Google Stadia. Tra le novità in arrivo a settembre con l'Anno 3 troviamo anche il cross-save di Destiny 2, che vi permetterà di passare da una piattaforma all'altra mantenendo tutti i progressi.

