Destiny 2 Shadowkeep: presto sarà più facile raggiungere il level cap

Bungie ha annunciato che il nuovo hotfix 2.6.1.1 in arrivo su Destiny 2: Ombre dal Profondo permetterà di aumentare più velocemente il livello potere del proprio Guardiano. Inoltre, sarà più semplice acquisire le armi del season pass Piuccheperfetto e Proposizione Temporale.

Una volta raggiunto il livello potere 950, per aumentare ulteriormente di livello bisogna acquisire l'armamento di picco. Allo stato attuale, questi pezzi di equipaggiamento offrono solo un boost di 1 livello potere. Considerando che il loro drop rate è piuttosto raro, raggiungere il level cap può trasformarsi in un'attività eccessivamente lunga.

Per ovviare a questo problema, Bungie ha deciso di aumentare a 2 il boost di livello potere di ogni armamento di picco droppato. La modifica verrà apportata dal 7 novembre, data in cui verrà pubblicato l'hotfix 2.6.1.1., come confermato nell'ultimo settimanale di casa Bungie.

L'aggiornamento, inoltre, consentirà di ottenere più facilmente le armi del season pass Piuccheperfetto e Proposizione Temporale. A partire dal 7 novembre, infatti, sarà possibile dropparle anche nelle attività dell'offensiva Vex, oltre che nel Crogiolo, in Azzardo e negli assalti.

A proposito di armi da acquisire, ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato come ottenere Xenofagia, mitragliatore esotico che viene dato in ricompensa dopo aver completato l'impresa Il Viaggio.