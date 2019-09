Destiny 2 Shadowkeep: previsti cambiamenti alle mod per le armi e numerosi buff

A circa due settimane dal debutto ufficiale di Destiny 2: Ombre dal Profondo, la prima espansione dell'Anno 3, Bungie ha finalmente svelato quelli che saranno i cambiamenti delle armi leggendarie ed esotiche.

La prima importante modifica riguarda le mod per armi, le quali all'uscita di Shadowkeep non saranno più dei semplici consumabili ma degli oggetti permanenti dell'inventario applicabili a qualsiasi arma. Per far sì che con il prossimo aggiornamento queste mod entrino a far parte del vostro equipaggiamento dovete assicurarvi di averne almeno una presente nella schermata relativa alle mod. Nel caso in cui non doveste essere in possesso di una mod, è sempre possibile ottenerla smontando un'arma che la monta. Insomma, se vi manca qualcosa è il caso di fare un giro dall'armaiolo o da Ada per assicurarvi di avere almeno un'unità delle mod che potrebbero interessarvi.

L'altro cambiamento riguarda invece il danno nel PvE della maggior parte delle armi. Ad essere più efficaci nella modalità contro l'IA con il lancio della prossima espansione saranno infatti archi, fucili d'assalto, cannoni portatili e tutte le altre tipologie di bocche da fuoco tranne lanciagranate, lanciarazzi e fucili a fusione.

Ecco invece l'elenco completo di armi esotiche che riceveranno qualche tipo di potenziamento:

Affari Sporchi

Lancia Gravitazionale

Impatto Solare

Ala della Vigilanza

Scarlatta

Senza Pietà

Asso di Picche

Lumina

Colonia

Per scoprire tutti i cambiamenti in arrivo sia per le armi che per le mod vi invitiamo a dare un'occhiata al lunghissimo Settimanale di Casa Bungie, nel quale potete trovare ogni singolo dettaglio.

Vi ricordiamo che Ombre dal Profondo arriverà insieme alla versione free to play Una Nuova Luca a partire dal prossimo 1 ottobre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Steam).

Avete già dato un'occhiata alla roadmap della nuova stagione di Destiny 2? Di recente abbiamo anche pubblicato una serie di immagini che mostrano alcune delle armature di Shadowkeep, in particolare quelle di Eververse, Iron Banner e Luna.