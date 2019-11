Destiny 2 Shadowkeep: la prossima stagione ha un nome, ecco la data del reveal

Dopo un paio di settimane prive di novità rilevanti, Bungie ha finalmente svelato i primissimi dettagli su quella che sarà la seconda stagione dell'Anno 3 di Destiny 2: Ombre dal Profondo, il cui inizio è previsto nel corso del prossimo mese.

Nel Settimanale di Casa Bungie fresco di pubblicazione, il team di sviluppo con sede a Seattle ha annunciato ufficialmente che il nome della prossima stagione sarà Season of Dawn, che in italiano dovrebbe essere tradotto in Stagione dell'Alba. Sfortunatamente non sono stati svelati ulteriori dettagli sull'ondata di contenuti che arriverà il prossimo 10 dicembre 2019 in contemporanea su tutte le piattaforme, inclusa la versione Google Stadia disponibile dalla scorsa settimana in maniera gratuita per tutti gli utenti Founder e Premiere.

Per scoprire maggiori informazioni sulla Season of Dawn dovremo in ogni caso attendere il 4 dicembre 2019 alle ore 19:00 italiane, momento nel quale gli sviluppatori trasmetteranno in diretta su Twitch, YouTube e Mixer il reveal ufficiale. Stando alle dichiarazioni fatte da Bungie a ridosso del lancio di Ombre dal Profondo, i contenuti della prossima stagione dovrebbero essere in continuità con quelli della Stagione dell'Intramontabile, che ha visto l'invasione della superficie lunare da parte dei Vex. Che siano ancora una volta le creature robotiche la minaccia principale? Lo scopriremo la prossima settimana.

Nel frattempo vi invitiamo a dare uno sguardo all'articolo pubblicato proprio oggi sulla lore di Destiny 2 e, in particolare, sull'origine dei Vex.

Solo qualche giorno fa è inoltre arrivata una dichiarazione da parte di Bungie che ha affermato di essere interessata all'implementazione del cross-play in Destiny 2, funzionalità che aiuterebbe molto la versione Google Stadia, nella quale i server sono scarsamente popolati.