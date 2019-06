Destiny 2 Shadowkeep: Raid nel Giardino Nero e sistema di perk completamente nuovo

Continua la diretta di Bungie nella quale si stanno susseguendo gli annunci su Shadowkeep, il nuovissimo contenuto aggiuntivo che segna sia l'inizio dell'Anno 3 di Destiny 2 che l'indipendenza del team di sviluppo da Activision.

Una delle principali caratteristiche che renderanno Shadowkeep diverso da I Rinnegati è la presenza più massiccia di elementi ruolistici, dal momento che verrà implementato nello sparatutto un complesso sistema per la personalizzazione dei perk dell'equipaggiamento. Grazie a questo sistema i Guardiani potranno modificare in profondità le caratteristiche di armi e armature, al punto che uno degli sviluppatori ha dichiarato che in alcuni casi gli oggetti leggendari vi sembreranno tanto potenti quanto degli esotici. Dalla diretta su Twitch è emerso anche il luogo nel quale sarà ambientata la nuova Incursione. I Guardiani faranno infatti ritorno nell'area dove si concludeva la storia del primo capitolo, ovvero il Giardino Nero. Non è chiaro quindi se il nemico principale del nuovo raid siano i Vex o se in qualche modo l'Alveare si è impossessato dell'area.

Tra le altre novità troviamo inoltre la presenza di un nuovo attacco che permetterà ai giocatori di colpire i nemici (anche quelli più grossi come gli orchi) con un potentissimo pugno in grado di scagliarli in aria. Non è chiaro se si tratti di un potenziamento dell'attacco corpo a corpo ma è da escludere che si tratti di una nuova Super, dal momento che sono in grado di eseguirlo sia gli Stregoni che i Titani. I Cacciatori, invece, disporranno di un nuovo attacco con due pugnali, anch'esso apparentemente molto efficace.

L'ultima informazione, non ufficialmente annunciata, riguarda il possibile level cap dell'espansione, che con tutta probabilità sarà fissato al Livello Potere 800. In una delle immagini possiamo infatti vedere un'armatura di quel livello.

Vi ricordiamo che Shadowkeep arriverà il prossimo 15 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC e sarà presente tra i titoli di lancio di Google Stadia. Sapevate che sta per arrivare finalmente il cross-save in Destiny 2?