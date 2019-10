Destiny 2 Shadowkeep: il raid Giardino della Salvezza si mostra in un nuovo trailer

Bungie ha appena pubblicato un nuovissimo trailer che ci presenta in una manciata di secondi alcune delle ambientazioni che faranno da sfondo alla nuova incursione intitolata Giardino della Salvezza, durante la quale i Guardiani torneranno ancora una volta nel Giardino Nero.

Nel corso del breve trailer possiamo infatti vedere un gruppo di giocatori molto ben equipaggiato affrontare alcuni dei pericoli che si nascondono nel nuovo raid. Come potete ben vedere, la minaccia principale saranno ancora una volta i Vex, tra i quali troviamo anche dei possenti Minotauri.

Il filmato, oltre a fungere da presentazione per l'Incursione, annuncia anche che con l'uscita dell'attività senza matchmaking per sei giocatori inizierà anche la corsa al cosiddetto World First. I giocatori più forti di tutto il mondo si organizzeranno infatti per affrontare le nuove sfide proposte da Bungie e completare per primi il Giardino della Salvezza.

Vi ricordiamo che il nuovo raid sarà disponibile a partire dal prossimo 5 ottobre 2019, probabilmente alle ore 19:00 con il solito reset giornaliero.

