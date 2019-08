Destiny 2 Shadowkeep: ci sarà il ritorno delle Astronavi Piramidali? Ne discute Bungie

Intraviste nei primi bozzetti preparatori di Destiny e nel filmato conclusivo della campagna di Destiny 2, le inquietanti Astronavi Piramidali e i loro misteriosi "inquilini" potrebbero rappresentare una delle principali sorprese di Ombre dal Profondo, o almeno questo è quanto suggerisce Bungie dalla Gamescom 2019.

Nel corso di un'intervista concessa alla fiera di Colonia da Scott Taylor, al produttore capo di Bungie è stato infatti chiesto del ritorno delle Astronavi Piramidali e, più in generale, delle sorprese narrative, ludiche e contenutistiche che ci attendono facendo la spola tra la Torre dell'ultima città della Terra e l'inquietante Luna di Shadowkeep.

Pur senza riferirsi direttamente alle enigmatiche astronavi a forma di piramide e all'ancora più misteriosa razza aliena in grado di esplorare la galassia a bordo di queste gigantesche arche ipertecnologiche dall'architettura simile a quella dei Vex, Taylor spiega che "con Shadowkeep spingeremo assolutamente avanti i principali fili narrativi di Destiny. Mentre con le espansioni passate abbiamo adorato lavorare alle storie secondarie che esplorano gli angoli più remoti dell'universo di Destiny, con Ombre dal Profondo porteremo avanti l'intera storia. Un'altra cosa di cui siamo entusiasti è poi il modo in cui la trama di Shadowkeep dà il via alle sottotrame che porteremo avanti durante la Stagione dell'Intramontabile e per tutta la durata dell'Anno 3. Ma non voglio spingermi oltre per svelare spoiler sulla storia!".

Non sappiamo, quindi, se le mitiche Astronavi Piramidali risvegliate dal Viaggiatore alla fine di Destiny 2 entreranno o meno nel Sistema Solare del kolossal sparatutto di Bungie. Nel frattempo, non ci resta che ricordarvi che Ombre dal Profondo sarà disponibile a partire dall'1 ottobre su PC, PlayStation 4 e Xbox One, con lancio successivo su Google Stadia fissato per il mese di novembre.