Destiny 2 Shadowkeep: segnalati problemi nella migrazione account da Battle.net a Steam

Con il lancio di Destiny 2 Ombre dal Profondo, diversi appassionati dello sparatutto sci-fi di Bungie riferiscono sul forum ufficiale della software house statunitense di non essere riusciti a effettuare correttamente la migrazione dell' account da Battle.net a Steam.

Nei tanti messaggi lasciati dalla community di Destiny 2 sulle pagine del forum di Bungie.net, molti utenti che hanno provato a effettuare il trasferimento del proprio account su Steam spiegano di non esservi ancora riusciti, mentre altri riferiscono di aver riscontrato dei gravi problemi di "sincronizzazione dei contenuti".

Nel commento di "DogeTag", ad esempio, l'appassionato di Destiny 2 si chiede perchè il processo di migrazione da lui compiuto non gli consenta di accedere ai personaggi utilizzati su Battle.net ma solo ai "nuovi" Guardiani creati dopo il passaggio su Steam. Anche tutte le espansioni e le Monete d'Argento acquistate precedentemente attraverso i server di Battle.net, a detta del giocatore e di diversi altri utenti che hanno risposto al suo messaggio, sarebbero scomparse in una sorta di "limbo digitale" che non consentirebbe il loro corretto impiego su Steam.

A tal proposito, però, è bene precisare che il processo di trasferimento e di recupero dei dati è avvenuto in maniera corretta per la maggior parte di coloro che hanno effettuato la migrazione a Steam del proprio account su Battle.net. Anche voi, a ogni modo, avete sperimentato questo genere di problematiche o, al contrario, siete riusciti tranquillamente a trasferire i contenuti seguendo le indicazioni fornite da Bungie su come collegare l'account a Steam? Fatecelo sapere con un commento, ma prima vi ricordiamo che su queste pagine potete leggere l'approfondimento di Francesco Fossetti con l'analisi sulle prime ore di Destiny 2 Ombre dal Profondo.