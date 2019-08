Destiny 2 Shadowkeep: seguite in diretta con noi su Twitch il reveal delle armature 2.0

Se siete curiosi di scoprire una delle principali novità in arrivo su Destiny 2 con il debutto dell'espansione Ombre dal Profondo, ovvero le armature 2.0, non potete perdervi la nostra diretta il prossimo mercoledì 14 agosto 2019.

Alle ore 19:00 inizierà infatti sul canale Twitch di Everyeye una nuova diretta nella quale commenteremo l'evento di Bungie che avrà come protagonista assoluto il nuovo sistema di armature. Potremo quindi scoprire insieme come sarà possibile ottenere i nuovi perk per l'equipaggiamento e, soprattutto, come potremo applicarlo ai vari set sbloccati. A questo proposito vi ricordiamo che sbloccando almeno la versione leggendaria delle armature del Solstizio degli Eroi 2019, all'uscita di Shadowkeep potrete parlare con l'Armaiolo Banshee per ricevere la versione 2.0 dell'intero set.

Per quello che riguarda invece altri aspetti di Shadowkeep come le novità del PvP e i cambiamenti in arrivo per le Stagioni dovremo attendere ben due post di Luke Smith, i quali arriveranno sul sito ufficiale nel corso della settimana.

Sapevate che il cross-save di Destiny 2 ha una data d'uscita? Bungie ha inoltre svelato tutti i dettagli sul cross-save di Destiny 2, che avrà alcune limitazioni.



Per scoprire tutti i dettagli sulle altre dirette dei prossimi giorni potete consultare il nostro calendario della settimana su Twitch.