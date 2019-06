Destiny 2 Shadowkeep: svelato il prezzo della Limited e delle altre edizioni

Nel corso di questo pomeriggio è stata svelata ufficialmente l'espansione dell'Anno 3 di Destiny 2, che prende il nome di Shadowkeep (Ombre dal Profondo nella versione italiana) ed è ambientata sulla Luna.

In seguito all'annuncio, i principali negozi digitali come il PlayStation Store e Microsoft Store si sono aggiornati con le pagine dell'espansione, che potete già preordinare in due diverse edizioni: standard e deluxe. La prima vi costerà 34,99 euro e dovrebbe semplicemente includere l'espansione, mentre la deluxe edition ha un costo di 59,99 euro e dovrebbe includere l'espansione e l'Annual Pass con in più piccoli extra legati ad Eris Morn come uno Spettro, un'emote e un'emblema.

A queste si aggiunge anche la Collector's Edition, disponibile sullo store ufficiale Bungie al prezzo di circa 90,00 euro. All'interno della confezione non troverete il codice per scaricare il gioco e, al suo posto, ci saranno:

Codice per scaricare un emblema esclusivo

Artefatti dell'Età dell'Oro

Giornale della Luna, contenente 160 pagine sulla lore del gioco

Luna Mission Handbook, un artbook da 40 pagine

Metal Luna Mission Container, un contenitore per documenti in metallo

Replica del Cryptoglyph, un oggetto legato all'alveare che potrebbe avere un'utilità anche nel gioco

Sempre sullo store Bungie è disponibile l'edizione da 149,00 euro della Collector's Edition per PlayStation 4, Xbox One e PC, contenente in questo caso sia il codice per scaricare l'espansione che quello del pass annuale.

Vi ricordiamo che l'arrivo di Ombre dal Profondo è previsto per il prossimo 17 settembre, giorno in cui dovrebbe essere abilitata anche la migrazione a Steam di Destiny 2, che abbandonerà quindi in via definitiva Battle.net. Sapevate che il cross-save di Destiny 2 su PS4 è stato deciso all'ultimo minuto da Sony?