Destiny 2 Shadowkeep: torna lo Stendardo di Ferro, primi dettagli su imprese e armi

Si entra sempre più nel vivo dell'Anno 3 di Destiny 2: Ombre dal Profondo e dopo aver superato l'Incursione Giardino della Salvezza e l'Offensiva Vex, i Guardiani potranno sbizzarrirsi grazie al primo Stendardo di Ferro della Stagione dell'Intramontabile.

Il team di Seattle ha parlato della nuova quest relativa alla modalità a tempo, la quale andrà obbligatoriamente completata per poter consegnare a Lord Saladin i propri pegni. È molto probabile che tale scelta sia stata presa da parte degli sviluppatori per evitare che i giocatori più assidui potessero ottenere l'intero set dell'evento grazie alle migliaia di gettoni accumulati nel corso dell'Anno 2.

Pare inoltre che lo Stendardo di Ferro sia considerato un'attività di Picco e, pertanto, le sue taglie vi permetteranno di ricevere armamento di livello 960, proprio come l'Incursione Giardino della Salvezza e il Cala la Notte: Calvario.

Oltre alle splendide armature il cui colore ricorda quello del suolo lunare troviamo anche numerose armi di cui non si conoscono ancora aspetto e peculiarità. Con la speranza che non si tratti dell'ennesimo reskin di vecchie armi legate all'evento a tempo con protagonista Lord Saladin, vi ricordiamo che potrete competere nell'Iron Banner a partire dal prossimo martedì 15 ottobre 2019 alle ore 19:00. Come al solito la modalità aggiuntiva e il mercante dell'evento saranno disponibili solo per una settimana.

In queste ore sono inoltre arrivate delle modifiche al comparto multigiocatore PvP dello sparatutto che hanno coinvolto principalmente le munizioni pesanti (solo in Controllo, Scontro e Supremazia), la cui raccolta vi garantirà ora un minor numero di proiettili. Tali modifiche non riguarderanno l'Iron Banner, che implementerà il nuovo sistema di pesanti al prossimo ritorno.

Avete già dato uno sguardo alle scarpe ufficiali di Destiny 2?