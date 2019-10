Destiny 2 Shadowkeep: l'ultima patch introduce le Mosse Finali, il nuovo Eververse e altro

Come da programma, la nuova espansione di Destiny 2, Ombre dal Profondo, ha fatto il proprio debutto con un corposo aggiornamento che ha introdotto tantissime novità nello sparatutto Bungie, il cui Anno 3 è appena iniziato.

Oltre ad aver introdotto le Mosse Finali, attraverso le quali i giocatori possono rinunciare ad un piccolo segmento della propria barra Super per finire gli avversari ed ottenere dei vantaggi, è anche stato profondamente modificato il sistema di danni sia nel PvP che nel PvE. Ora tutte le tipologie armi (o quasi) infliggono un quantitativo maggiore di danni ma non è più possibile accumulare potenziamenti su potenziamenti per eliminare creature potenti come i boss in pochi secondi. Per quello che riguarda invece i nemici di livello più alto, questi subiranno più danni e ce ne infliggeranno di meno a meno che il divario di potere non sia di 100 o più livelli (in questo caso saranno al solito immuni ai nostri proiettili).

Anche gli Stivali della Lunafazione e la Barriera del Titano sono stati ritoccati e da oggi aumenteranno la velocità di ricarica senza aggiungere continuamente proiettili al caricatore. Insomma, dite ciao alla possibilità di bombardare i nemici con la Vetta nelle varie modalità. Non mancano numerose modifiche alle Super, alcune delle quali saranno ora più efficaci o avranno una durata inferiore rispetto a quanto visto in precedenza. In ogni caso sarà più difficile ricaricare la barra della propria mossa finale, poiché perk e mod avranno un impatto meno decisivo rispetto al passato. L'intenzione degli sviluppatori è quindi quella di evitare le cosiddette "Super a catena" e fare in modo che tale mossa venga attivata con maggiore attenzione e solo nelle situazioni davvero di pericolo.

L'ultima modifica riguarda invece l'Eververse, che ora vende Mosse Finali, Emote, Astori e tutti gli altri contenuti della Stagione dell'Intramontabile al costo di Argento. Gli unici oggetti che si possono ottenere spendendo Polvere Luminosa sono quelli delle passate stagioni e non sappiamo se nelle prossime settimane ci verrà data la possibilità di spendere la valuta sui contenuti più recenti.

Prima di lasciarvi al changelog completo dell'aggiornamento, disponibile sul sito ufficiale Bungie, vi ricordiamo che ci sono già i primi problemi d'accesso per Destiny 2 Shadowkeep.