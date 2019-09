Destiny 2 Shadowkeep: ultimi giorni per passare gratis a Steam, svelati i bonus preorder

Se siete tra i possessori di Destiny 2 su Battle.net dovreste assolutamente abilitare il vostro profilo affinché avvenga il passaggio a Steam con l'uscita dell'espansione Ombre dal Profondo il prossimo 1 ottobre 2019.

Che siate in possesso della sola versione standard del gioco (regalata qualche mese fa a tutti gli utenti) che de I Rinnegati con relativo Pass Annuale, potrete fare in modo che le licenze presenti sul vostro account Battle.net passino a Steam in contemporanea con l'uscita di Destiny New Light e di Ombre dal Profondo la prossima settimana. Chiunque dimentichi di effettuare tale passaggio sarà costretto a riacquistare nuovamente i propri contenuti e non avrà più l'occasione di procedere al trasferimento.

Nel caso decidiate di farlo oggi, vi basterà semplicemente visitare la pagina del sito ufficiale adibita al trasferimento e collegare il vostro account Steam a quello Bungie.net. Se tutto è andato a buon fine vi apparirà in alto una barra verde con la scritta che conferma l'avvenuta registrazione. Ciò significa che il prossimo martedì pomeriggio Destiny 2 verrà automaticamente aggiunto alla vostra libreria Steam e potrete continuare a giocarci come se niente fosse. Al momento non è ancora chiaro se con il passaggio ci sarà bisogno di riscaricare l'intero gioco o si potranno conservare tutti i file attualmente presenti sui nostri PC.

Prima di salutarvi, vi invitiamo anche a dare un'occhiata alle prime immagini che mostrano tutti i bonus preorder e della Deluxe Edition del gioco. Tra questi troviamo un ornamento per il lanciarazzi esotico Volpe a due code e un set a tema Eris Morn contenente emote, emblema e involucro per lo Spettro.

Avete già letto del bug dello Jotunn in Destiny 2, che ha costretto gli sviluppatori a disabilitare l'arma esotica nel prossimo raid? Sulle nostre pagine trovate anche la roadmap ufficiale di Shadowkeep.