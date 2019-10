Destiny 2 Shadowkeep è il più venduto del momento su Steam

Quello di Destiny 2: Ombre dal Profondo su Steam è stato un lancio col botto, dal momento che lo sparatutto targato Bungie è immediatamente finito in cima alla classifica dei titoli più venduti del momento sulla piattaforma di distribuzione digitale Valve.

Al momento le varie edizioni di Ombre dal Profondo (Standard e Deluxe) e l'espansione I Rinnegati occupano le prime tre posizioni della classifica, evidenziando come l'interesse da parte degli utenti verso lo sparatutto e tutte le sue novità sia molto alto. A contribuire a tale successo è stato sicuramente anche il debutto di Destiny Una Nuova Luce, versione gratuita del gioco che mette a disposizione dei giocatori tutte le attività del primo anno, una selezione di contenuti dell'Anno 2 e tutte le modalità PvP e PvPvE come Azzardo.

La popolarità del gioco su Steam ha inoltre fatto già raggiungere un piccolo record grazie ai 144.000 giocatori connessi ai server di Destiny 2 nel corso delle ultime ore, nonostante i problemi iniziali e la manutenzione straordinaria avviata in seguito alle frequenti disconnessioni da parte degli utenti.

Nel caso in cui foste curiosi di vedere la Luna in movimento, potete dare un'occhiata alla replica della nostra diretta Twitch su Destiny 2 Ombre dal Profondo, durante la quale Francesco Fossetti ha massacrato l'alveare nella nuova ambientazione per ben tre ore.