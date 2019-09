Destiny 2 Shadowkeep: Video Anteprima dell'espansione Ombre dal Profondo

Siamo stati recentemente in visita negli studi di Bungie per provare con mano le prime ore della campagna di Shadowkeep, la nuova attesissima espansione di Destiny 2 in uscita il primo ottobre.

Nel corso della prova compiuta dal nostro Francesco Fossetti per redigere questo approfondito speciale su Destiny 2 Shadowkeep, gli ormai indipendenti autori statunitensi di Bungie ci hanno offerto un importante assaggio della campagna principale di questa espansione standalone. Il tutto, per dimostrare quanto impegno hanno profuso su questo progetto che, nelle speranze dei milioni di fan di Destiny 2, inaugurerà un nuovo corso per l'intera saga e getterà le basi per ciò che ci attende in futuro.

Per poter esplorare gli angoli più oscuri delle arcologie aliene costruite sulla Luna dai nuovi nemici dei Guardiani dell'ultima Città della Terra, però, dovremo attendere fino all'1 ottobre per assistere alla commercializzazione di Destiny 2 Ombre dal Profondo su PC, PlayStation 4 e Xbox One e con il lancio concomitante della versione gratuita del kolossal sci-fi di Bungie, Destiny 2 New Light, che comprenderà al suo interno tutti i contenuti del gioco base e le espansioni dell'Anno 1.