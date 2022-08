Destiny 2 Showcase: data, ora e trailer dell'evento sul futuro dell'universo di Bungie

Sappiamo da più di un mese che lo showcase sul futuro di Destiny 2 sarà trasmesso il 23 agosto 2022, ma solo oggi Bungie si è decisa a svelare anche l'orario e altri importanti dettagli in merito.

"È giunto il momento", scrivono i ragazzi di Bungie, che da circa un mese fanno parte della famiglia dei PlayStation Studios. "Ora che il nostro destino sta per essere svelato, gli abitanti dell'Ultima Città volgono lo sguardo al cielo e alle stelle come noi, in cerca di speranza. E sebbene in passato abbiamo trionfato contro ogni probabilità, stavolta è diverso. Ma se davvero non c'è alcuna via di scampo, lotteremo con coraggio fino alla fine, come fanno le leggende".

La presentazione che svelerà ai Guardiani di tutto il mondo i dettagli sul prossimo capitolo di Destiny 2 andrà in onda alle ore 18:00 di martedì 23 agosto. Ad anticiparla ci sarà un pre-show (solo in inglese) della durata di ben un'ora che verrà trasmesso a partire dalle ore 17:00: i suoi contenuti non sono stati resi noti, ma con tutta probabilità il pre-show farà il punto sullo stato del gioco e un recap di tutto ciò che è successo nel Sistema Solare di Destiny 2 da quando è arrivata Savathun. A tal proposito, è stato pubblicato anche un trailer intitolato "Un indimenticabile anno tra le stelle", che ripercorre i migliori momenti del 2022 vissuti attraverso le testimonianze della fervente community.

Restando in tema di grandi eventi: nella stessa giornata del 23 agosto, a partire dalle ore 20:00 per la precisione, è previsto anche Opening Night Live, lo show d'apertura della Gamescom 2022. Non prendete impegni, vi aspettiamo sul canale Twitch di Everyeye per seguirli tutti!