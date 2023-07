Destiny 2 Showcase: ecco data e ora dell'evento che svelerà La Forma Ultima

I motivi della sorprendente presenza di Cayde-6 nel teaser di Destiny 2 La Forma Ultima verranno svelati da Bungie nel corso del prossimo, importante Showcase organizzato dalla sussidiaria dei PlayStation Studios.

L'evento mediatico approntato da Bungie alzerà ufficialmente il sipario su La Forma Ultima, l'espansione finale dell'attuale ciclo narrativo del kolossal FPS dei creatori della serie di Halo.

L'appuntamento con il prossimo Destiny 2 Showcase è fissato per martedì 22 agosto a partire dalle ore 18:00 italiane. Lo spettacolo organizzato da Bungie ci immergerà nelle atmosfere dell'espansione La Forma Ultima per svelare le ricche novità ludiche, narrative e contenutistiche previste per il gran finale della Saga di Luce e Oscurità.

Al momento, gli unici dettagli offertici da Bungie sono proprio quelli condivisi con il breve teaser ammirato durante il PlayStation Showcase del maggio scorso, con il redivivo pistolero Cayde-6 che riceve da Ikora Rey tutti i ragguagli sugli eventi che hanno sconvolto il Sistema Solare dalla sua dipartita avvenuta nel prologo de I Rinnegati.

In attesa di scoprire dove ci condurrà la battaglia contro il Testimone, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere la nostra recensione di Destiny 2 L'Eclissi.