Destiny 2 Showcase: l'evento sul futuro della saga di Luce e Oscurità ha una data

Dopo aver spronato i Guardiani a combattere le legioni di Savathun nel Tronomondo di Destiny 2 La Regina dei Sussurri, Bungie apre una finestra sul futuro della saga di Luce e Oscurità invitando tutti gli appassionati del kolossal sparatutto a segnarsi la data del prossimo Showcase di Destiny 2.

Nel celebrare l'annuncio di questo importante appuntamento mediatico, la sussidiaria dei PlayStation Studios ha confezionato il video "Non c'è via di scampo" per ripercorrere idealmente la strada tracciata da chi ha combattuto in questi anni insieme ai protettori dell'Ultima Città e della Luce del Viaggiatore.

Sempre nella cornice di questo importante Showcase, confermano gli stessi ragazzi di Bungie, scopriremo degli "interessanti dettagli sul futuro prossimo di Destiny 2". La speranza degli appassionati è ovviamente quella di assistere alle primissime scene dell'espansione Destiny 2 Lightfall, il prossimo atto del kolossal FPS che, a giudicare dalle esigue informazioni condivise fino ad oggi dalla software house americana, dovrebbe vedere i Guardiani combattere la loro battaglia più cruenta contro la progenie aliena dell'Oscurità proveniente dalle regioni più remote della Via Lattea.

Senza indugiare oltre, vi informiamo che la prossima Presentazione di Destiny 2 si terrà tra circa un mese, e più precisamente nella giornata di martedì 23 agosto. Nell'attesa di ricevere ulteriori chiarimenti sui contenuti e sull'orario dell'evento organizzato da Bungie, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Destiny 2 La Regina dei Sussurri a firma di Giovanni Panzano.