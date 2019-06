Destiny 2: il Signore dei Lupi verrà depotenziato... ma non subito!

Il Signore dei Lupi è diventato un vero e proprio mostro. I recenti cambiamenti introdotti da Bungie hanno reso questo shotgun esotico una delle armi più potenti di Destiny 2. Attualmente, sta letteralmente dominando nel Crogiolo, specialmente nello Stendardo di Ferro della Stagione della Ricchezza.

Tutta colpa del perk "Rilascia i lupi", che consente all'arma di passare dalla classica raffica di 5 colpi a una di 10 colpi con danno aggiuntivo. In passato, entrava in azione solamente dopo un'uccisione. La sua nuova variante, invece, infligge meno danni, ma può essere attivata in ogni momento semplicemente mantenendo premuto il tasto della ricarica. In sostanza, adesso tutti i giocatori con Il Signore dei Lupi vanno in giro nel Crogiolo con la versione dell'arma da 10 colpi, che fa fuori i nemici in un batter d'occhio, anche da lontano grazie all'ottima gittata. La problematica, tra l'altro, è ulteriormente esacerbata su PC.

Come potete facilmente immaginare, la comunità non è affatto contenta. Stando a quanto è possibile leggere nell'ultimo Settimanale di Casa Bungie, in ogni caso, la software house non intende depotenziarlo subito. Un intervento è d'obbligo, ma non verrà effettuato nell'immediato, bensì più avanti nel corso di quest'estate.

Il motivo? Gli sviluppatori di Destiny 2 sono già impegnati su un'altra patch, e aggiungere al programma anche il nerf del Signore dei Lupi farebbe incrementare sensibilmente le ore di lavoro. Luke Smith, capo dello studio, vuole evitare a tutti i costi il crunch time, pertanto ha deciso di non sovraccaricare i dipendenti. Nell'attesa, i giocatori possono godersi dei momenti memorabili, come egli stesso ha affermato: "Di tanto in tanto, in Destiny spuntano fuori degli stupidi valori anomali, o dei periodi in cui qualcosa è decisamente troppo potente - come il Signore dei Lupi in questo momento nell'Iron Banner su PC. Non vogliamo che questi periodi durino a lungo, ma possono essere memorabili".

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che la prossima grande espansione di Destiny 2, Ombre dal Profondo, arriverà il prossimo 17 settembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Arriverà anche su Google Stadia, assieme a Destiny 2: The Collection.