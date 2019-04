Destiny 2: il Signore del Tuono ritorna con la Settimana dell'Arco

Grazie al nuovo Settimanale di Casa Bungie, la software house ha finalmente diffuso tutte le informazioni riguardanti la Settimana dell'Arco, piccolo evento che si terrà nel corso della prossima settimana su Destiny 2: I Rinnegati.

Uno dei dettagli più importanti dell'evento riguarda il ritorno della quest esotica per ottenere il Signore del Tuono. Chiunque non sia riuscito ad ottenerlo nel corso dell'evento invernale o tramite drop casuali potrà quindi fare tappa al Cosmodromo per sbloccarlo. Altro elemento molto importante dell'aggiornamento è legato proprio alle sottoclassi ad Arco, che subiranno alcune modifiche. Nel caso foste preoccupati vi invitiamo a tranquillizzarvi, poiché per ognuna delle sottoclassi in questione si parla solo ed esclusivamente di ritocchi in positivo.

Sono in arrivo anche i Catalizzatori per le seguenti armi:

Prospettore (si può ottenere nei Cala la Notte e negli Assalti)

Re dei Ratti (si può ottenere nei Cala la Notte e negli Assalti)

Dura Luce (si può ottenere nei Cala la Notte e negli Assalti)

SUROS Regimen (si può ottenere completando partite nel Crogiolo)

Tra le restanti novità troviamo anche qualcosa per il vecchio Xur, le cui armature esotiche presenteranno ora perk casuali. Per conoscere tutti i dettagli sulle novità in arrivo vi invitiamo a dare un'occhiata al changelog ufficiale, presente sul portale Bungie.

Vi ricordiamo che, secondo un recente leak, il prossimo contenuto aggiuntivo di Destiny 2, intitolato Penumbra, ci riporterà sul Leviatano. Con l'aggiornamento della prossima settimana verrà inoltre aumentato il drop rate del Mille Voci, l'arma esotica dell'Incursione Ultimo Desiderio.