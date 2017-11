Destiny 2: sistema di ottenimento dell'esperienza modificato dopo le lamentele

Dopo le lamentele dei giocatori nei giorni scorsi, con una comunicazione ufficialeha annunciato di aver modificato il sistema di ottenimento dell'esperienza dicon effetto immediato.

Fino ad ora, il quantitativo di esperienza ottenuto aumentava nelle attività che richiedevano molto tempo per essere completate oppure in quelle con una durata ben precisa, come il Leviatano e i match competitivi nel Crogiolo. Diminuiva invece in tutte quelle completabili in breve tempo e facilmente ripetibili, come gli Eventi Pubblici. L'idea, era quella di porre un limite all'eccessivo grinding.

La comunità dei videogiocatori, tuttavia, non ha accolto questa scelta con entusiasmo, e non ha mancato di far sentire la sua voce sui forum ufficiali del gioco. Dopo una serie di analisi, Bungie ha deciso di rimuovere questo sistema. D'ora in avanti ogni attività garantirà un quantitativo ben preciso di XP, mostrato chiaramente nell'interfaccia a schermo.

Come specificato, le modifiche sono già disponibili nel gioco. Il team continuerà a monitorare la situazione per assicurarsi che il cambiamento rispetti le aspettative, e se si renderanno necessari alcuni rimaneggiamenti lo comunicherà prontamente.

Destiny 2 è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'espansione La Maledizione di Osiride è tornata a mostrarsi pochi giorni in un secondo livestream ufficiale e sarà pubblicata il 5 dicembre 2017 assieme alla patch 1.1.0.