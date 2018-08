Destiny 2: il Solstizio degli Eroi nasconde una quest segreta dedicata a Cayde-6

Analizzando il database di Destiny 2, è stato scoperto che l'evento Il Solstizio degli Eroi nasconde una quest segreta dedicata a Cayde-6, il simpatico Exo Cacciatore dell'Avanguardia. La missione avrebbe a che vedere con la passione di Cayde-6 per il ramen.

Secondo le nuove voci inserite nel database di Destiny 2, una missione chiamata Cayde's Spicy Ramen fa parte dell'evento Solstizio degli Eroi in corso questo mese.

L'amore di Cayde-6 per il ramen è ben documentato, al punto da aver ispirato un delle emote in-game disponibili nel gioco. La ricerca di ramen speziato sembra iniziare con un innocuo coupon di ramen scaduto che reca una raccomandazione di Cayde. L'hub di Destiny light.gg contiene voci per una versione comune e leggendaria del coupon, suggerendo che potremo ricevere una versione aggiornata dello stesso dopo l'avvio della ricerca.

La missione appare su light.gg, Destiny Tracker e Planet Destiny, e in tutti i casi riporta l'icona del Solstizio degli Eroi, facendo ipotizzare che la missione di Cayde apparirà durante l'ultima settimana dell'evento attualmente in corso (che terminerà martedì 28 agosto, una settimana prima del lancio de I Rinnegati atteso per il 4 settembre). Planet Destiny mostra anche quello che sembra essere il primo passo della quest: recarsi al negozio di ramen presente sulla Torre (potete vederlo nell'immagine riportata in basso).

Considerando che Cayde-6 andrà incontro a un triste destino nella prossima espansione, è probabile che Bungie abbia deciso di onorare il personaggio con una speciale quest a lui dedicata. Per saperne di più, dunque, non rimane che attendere ulteriori dettagli dallo sviluppatore.