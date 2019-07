Destiny 2: al via il Solstizio degli Eroi, tantissimi nuovi oggetti nell'Eververse

Come avrete sicuramente notato, nel pomeriggio c'è stata una breve manutenzione di Destiny 2 seguita dalla pubblicazione di un piccolo aggiornamento, grazie al quale Bungie ha dato il via al nuovo evento: il Solstizio degli Eroi 2019.

Nel corso delle prossime settimane, infatti, potrete svolgere svariate attività per potenziare l'armatura dell'evento fino a renderla prodigiosa e, al lancio di Shadowkeep, riceverete dall'armaiolo la versione 2.0 dell'intero set. Si tratta quindi dell'occasione perfetta per prepararsi al lancio della prossima espansione, poiché grazie al grinding dell'evento vi ritroverete con un set leggendario dotato dei nuovi slot per i potenziamenti. Tra le altre novità troviamo la modalità per 3 giocatori (dotata di matchmaking) nella quale i Guardiani dovranno fronteggiare dei boss nella Zona Aerea Europea. Completando con successo l'attività potrete ottenere diversi oggetti nei forzieri, il cui numero varia in base alla quantità di boss sconfitti.

Per dare il via all'evento dovrete fare una passeggiata alla Torre, dove Eva Levante vi sta aspettando per consegnarvi il primo pezzo dell'armatura: il casco. Potreste cogliere l'occasione anche per far visita a Tess Everis, il cui negozio è stato invaso da tantissimi contenuti esclusivi dell'evento, i quali potranno essere acquistati sia con l'argento che con la polvere luminosa. Nel caso ve lo steste chiedendo, l'evento terminerà il prossimo martedì 27 agosto 2019, giusto due settimane prima del lancio di Shadowkeep.

Vi ricordiamo che Ombre dal Profondo arriverà il prossimo 17 settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One e PC. In occasione del lancio dell'Anno 3, inoltre, il gioco non sarà più disponibile su Battle.net e si sposterà su Steam, dove arriverà anche la versione free to play Destiny New Light. Il passaggio al nuovo client sarà completamente gratuito per tutti i possessori del gioco su PC e avverrà tramite il sito ufficiale tra la fine di agosto e l'inizio di settembre.

Sapevate che con l'Anno 3 di Destiny 2 dovrebbe arrivare anche il catalizzatore di Ultima Parola?