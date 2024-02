Destiny 2, sorpresa: un hoverboard sci-fi in regalo con i Giochi dei Guardiani All-Stars

L'annuale battaglia per il predominio sulla Torre di Titani, Stregoni e Cacciatori sta per ricominciare: Bungie annuncia i nuovi Giochi dei Guardiani All-Stars, un evento di Destiny 2 che sarà foriero di novità per tutti gli appassionati dello sparatutto sci-fi.

Nel tentativo di riguadagnare i giocatori perduti di Destiny 2, la sussidiaria (per il momento) indipendente dei PlayStation Studios coglierà l'opportunità offertagli da questa nuova fase ingame per introdurre delle sfide inedite e, con esse, delle ricompense speciali che non sono mai state rese disponibili nei passati eventi stagionali dello shooter fantascientifico.

A partire da martedì 5 marzo, tra le ricompense sbloccabili partecipando ai Giochi dei Guardiani troveremo infatti il Lestide, il primissimo veicolo di tipo hoverboard di Destiny 2. I Guardiani che si affronteranno nel corso delle tre settimane di sfide previste da Bungie, quindi, non si contenderanno solo la gloria della Torre per il resto dell'anno ma anche l'accesso a questo hoverboard futuristico da utilizzare in sostituzione dell'Astore, oltre a bonus a tempo limitato che conferiranno più medaglioni alle classi migliori.

Durante l'evento sarà possibile sbloccare gratuitamente il Lestide in versione 'Vettore del Firmamento', grazie al quale poter eseguire evoluzioni e trick vari. Non mancheranno poi delle ricompense legate al nuovo lanciagranate a ondate compresse Chiasso, un inedito involucro di Spettro esotico, un emote esotico e tanto altro.