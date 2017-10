Destiny 2: lo sparatutto MMO di Bungie è disponibile da oggi su PC

sono lieti di annunciare che, disponibile dallo scorso settembre su PlayStation 4 e Xbox One, fa oggi il suo atteso debutto su PC.

Bungie e Activision Publishing, Inc., una sussidiaria di proprietà di Activision Blizzard, Inc. (Nasdaq: ATVI), presentano Destiny 2, celebre action shooter in prima persona, disponibile in tutto il mondosuPC. Destiny 2 ha già ricevuto più di 70 Global Award e Nomination, inclusi gli importantissimi “Best PC Game – Game Critics Awards: Best of E3 2017,” e “Gamescom Award 2017 - Best PC Game.” Il titolo su console, lanciato il 6 settembre, è stato riconosciuto da The NPD Group, ad oggi, come il gioco per console numero uno del 2017 in termini di vendita negli Stati Uniti, risultato ottenuto in meno di un mese di vendita. Oggi Destiny 2 è disponibile su PC come il primo gioco non-Blizzard presente su Battle.net, il servizio di online gaming di Blizzard Entertainment.

Sviluppato da Bungie e portato su PC in partnership con Vicarious Visions, Destiny 2 è ottimizzato per godere al meglio della piattaforma PC: risoluzione 4k (3840x2160), framerate uncapped, mapping dei tasti personalizzabile, chat testuale, campo visivo regolabile, schermata di impostazioni del PC dettagliata, 21:9 e supporto per il triplo monitor, HDR. Destiny 2 su PC è giocabile su Windows 7, Windows 8 e Windows 10.

Destiny 2 porta i giocatori in un viaggio epico nell’universo per difendere l’umanità dall’estinzione. Il gioco accoglie nuovi giocatori nell’universo Destiny, ma anche coloro che sono vi fedeli sin dagli esordi, con una vasta gamma di modalità e attività tutte da esplorare. Nella storia di Destiny 2, l'ultima città sicura sulla terra è caduta e giace in rovina, occupata da un nuovo e potente nemico. I giocatori dovranno padroneggiare nuove abilità e nuove armi, per riunire le forze della città, stare uniti e combattere per reclamare la loro casa.

In Destiny 2, ogni giocatore crea il proprio personaggio chiamato Guardiano, protettore scelto dell'umanità. I giocatori possono affrontare un’epica storia avventurandosi in vasti mondi e partecipando alla modalità cooperativa delle missioni Assalto. L’1 novembre alle 18, i giocatori su PC potranno giocare il raid ‘Leviatano’, un’esperienza a 6 giocatori molto amata. Per i giocatori competitivi, Destiny 2 offre un’intensa modalità competitiva 4v4 PvP chiamata ‘Il Crogiolo’.



In calce trovate una galleria di immagini tratte dalla versione PC, mentre a questo indirizzo potete consultare i requisiti minimi e raccomandati.