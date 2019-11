Destiny 2 su Stadia: Google ha aiutato Bungie inviando per sei mesi i suoi esperti

Per assicurarsi di offrire la migliore esperienza di gioco possibile agli utenti di Stadia, i vertici di Google hanno voluto contribuire attivamente allo sviluppo di Destiny 2 The Collection inviando i propri esperti in game streaming negli studi di Bungie per un periodo non inferiore ai sei mesi.

A svelare questo importante dettaglio sullo sviluppo di Destiny 2 The Collection per Stadia è Oliver Teckert. Dalle pagine di IGN.com, il responsabile tecnico della divisione Stadia di Google racconta che "sapevamo che gli utenti di Stadia avrebbero nutrito ddelle aspettative elevate su Destiny 2 The Collection e sentivamo il bisogno non solo di soddisfare tali aspettative, ma addirittura di superarle. Se la nostra visione era quella di permettere agli utenti di giocare a Destiny 2 su Stadia ovunque e in qualsiasi contesto, dovevamo assicurarci che il nostro obiettivo potesse essere raggiunto e così abbiamo collaborato a stretto contatto con Bungie per fargli capire che avrebbero potuto contare su di noi per superare ogni dubbio e risolvere ogni tipo di problema".

Nell'approfondire ulteriormente l'argomento, Teckert racconta di come lui e il suo team di esperti in game streaming di Stadia "desideravamo prenderci del tempo insieme a loro per comprendere gli aspetti più profondi del loro gioco e della tecnologia utilizzata, volevamo assicurarci che tutto andasse per il verso giusto ed è stato entusiasmante vedere l'attenzione di Bungie per l'esperienza offerta ai propri giocatori. Il loro atteggiamento ci ha aiutati ad ancorare ulteriormente il nostro processo decisionale ai bisogni degli utenti, abbandonando così un approccio isolato nella risoluzione dei problemi".

L'apertura ufficiale di Google Stadia è prevista qui in Italia nella giornata di domani, martedì 19 novembre, con una lineup di lancio che è stata appena ampliata con l'ingresso di altri 10 titoli. Gli utenti Stadia Pro che hanno acquistato l'edizione Founder's o Premiere potranno fruire gratuitamente di Destiny 2 The Collection, la versione del kolossal sci-fi di Bungie che comprende il gioco base e tutte le espansioni pubblicane fino ad oggi su PC e console, ivi compresa l'espansione Ombre dal Profondo.



