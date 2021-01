Destiny 2 Stagione 13: nerf per i fucili di precisione, buff per lanciarazzi

La Stagione 13 di Desstiny 2 si avvicina a grandi passi, e Bungie sta sfruttando queste settimane che ci separano dal suo inizio svelando a poco a poco tutte le novità che saranno introdotte.

Dopo averci parlato del pensionamento di 21 armi leggendarie, del ritorno delle ricompense della Città Sognante e della Luna, dell'estensione dei contenuti della Stagione della Caccia per tutto l'anno 4 e della reintroduzione degli engrammi ombrosi, con il settimanale della casa pubblicato ieri 28 gennaio Bungie ha dapprima svelato l'arrivo delle Sfide Stagionali e ha poi annunciato un intervento sul bilanciamento di molti archetipi di Destiny 2.

Un primo accorgimento sarà indirizzato ai soli giocatori PC, che vedranno il valore del rinculo per mouse e tastiera diventare più simile a quello per controller. La differenza sarà diminuita da circa 40% a 20% per fucili automatici, fucili da ricognizione, fucili a impulsi, mitragliette, cannoni portatili e mitragliatrici. A ciò, si aggiungono dei bilanciamenti per tutti i giocatori.

Tanto per cominciare, il danno dei lanciarazzi sarà aumentato del 30%, mentre alcune lanciarazzi esotici saranno modificati individualmente. Dal momento che i fucili a fusione sono poco utilizzati nel Crogiolo (i fucili a pompa vengono spesso preferiti), Bungie ha deciso che aumenterà la distanza a cui inizia il decadimento del danno in base al valore di gittata (6% con gittata 0, 16% con gittata 100) e ridurrà del 9,5% il movimento della visuale mentre si spara. Modifiche anche per i lanciagranate a retrocarica: i loro proiettili esploderanno all'impatto con un personaggio, anche se si tiene premuto il grilletto.

I fucili di precisione, dal canto loro, saranno resi leggermente meno efficaci mediante un aumento del barcollamento in fase di mira quando si viene colpiti dagli avversari. Inoltre, le spade vedranno una riduzione del danno del 15%: Bungie ha notato che sono troppo utilizzate negli scontri con il PvE, e ciò - assieme al potenziamento dei lanciarazzi - dovrebbe riportare un certo equilibrio.