Destiny 2: la Stagione 13 reintrodurrà gli Engrammi Ombrosi, con qualche novità

Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta delle novità della Stagione 13 di Destiny 2, che prenderà ufficialmente il via il prossimo 9 febbraio. Nei giorni scorsi abbiamo appreso del pensionamento di 21 Armi Leggendarie e del del ritorno delle ricompense della Città Sognante e della Luna, ma ovviamente c'è dell'altro.

Nell'ultimo aggiornamento settimanale della casa, Bungie ha anzitutto assicurato che molte delle attività della Stagione della Caccia rimarranno per tutto l'Anno 4. Dopodiché, ha annunciato il ritorno degli Engrammi Ombrosi con la Stagione 13. Introdotti per la prima volta nella Stagione degli Arrivi (la numero 11), gli Engrammi Ombrosi permettevano ai Guardiani di ridurre lo spettro di ricompense ottenibili per poter mettere più facilmente le mani sui tipi di armi e armature che più desideravano. Dopo una pausa, il sistema tornerà e rimarrà disponibile per tutto l'Anno 4, ovvero fino all'autunno, quando verrà lanciata la nuova grande espansione The Witch Queen.

Gli Engrammi Ombrosi potranno essere ottenuti sconfiggendo qualsiasi nemico in giro per il Sistema Solare, ma le maggiori chance verranno offerte dalle seguenti attività: Pattuglie, Assalti, Crogiolo, Azzardo, Calvario, Eventi pubblici, Pozzo Cieco, Cacce all'incubo, Sfide exo, Cacce all'impero e la nuova attività stagionale che non è ancora stata rivelata. Complessivamente, in ogni caso, verranno elargiti meno Engrammi Ombrosi rispetto al passato.

Verrà inoltre aggiunta una nuova missione (unica per l'account) che introdurrà i giocatori al funzionamento del Convertitore Prismatico, un oggetto fondamentale per l'intera meccanica. Si tratta di una postazione in grado di trasformare gli Engrammi Ombrosi in Engrammi Ombrosi Concentrati, che contengono una gamma di bottino meno vasta. Il nuovo convertitore offrirà una pagina per ogni stagione, pertanto potrete concentrare gli engrammi della stagione che preferite. Una volta concentrato, l'Engramma Ombroso dovrà essere portato dal Decodificatore Ombroso per ricevere la ricompensa. La Stagione 13 introdurrà inoltre un nuovo oggetto, la Lente Prismatica, che sbloccherà una nuova opzione di concentrazione permettendo di ambire ad una serie di equipaggiamenti più ristretta e a parametri per armatura specifici. Potranno essere ottenute in varie attività in gioco, mentre i progressi sullo sblocco delle Lenti saranno consultabili presso il Convertitore Prismatico. L'appuntamento per la Stagione 13 di Destiny 2, che non è ancora stata svelata nella sua interezza, è fissato per martedì 9 febbraio.