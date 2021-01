Destiny 2: la Stagione 13 ripoterà in auge le ricompense della Città Sognante e della Luna

L'espansione contenutistica alla quale è andata incontro Destiny 2 negli ultimi anni ha spinto Bungie a rimuovere alcune destinazioni e a mandare in pensione armi ed equipaggiamenti selezionati con il lancio dell'espansione Oltre la Luce e della Stagione della Caccia.

Molti fan hanno tuttavia storto il naso vedendo numerosi oggetti delle passate espansioni a pagamento divenire antiquati, bloccati come sono da un limite che non permette di superare il Livello Potere 1060. Ebbene, dopo le numerose lamentele dei Guardiani, il responsabile delle ricompense Justin Dazet ha fatto sapere che la Stagione 13, al cui inizio manca meno di un mese, ripoterà in auge alcune ricompense della Città Sognante e della Luna, destinazioni introdotte rispettivamente con le espansioni I Rinnegati e Ombre dal Profondo.

Innanzitutto, verranno rilanciati i set Alba Sognatrice della Città Sognante e Onirica Sventura della Luna. Queste armature avranno statistiche superiori se ottenute nel Trono infranto o nella Fossa dell'Eresia. L'ultimo forziere nella Fossa dell'Eresia, tuttavia, non fornirà più un pezzo di armatura Onirica Sventura in versione prodigiosa. Al suo posto ci sarà un pezzo di armatura Onirica Sventura con 7 slot di energia (grado armatura) e almeno +16 in due statistiche differenti, oltre ad avere in generale valori più alti.

Previsto, inoltre, il rilancio di quattro armi per la Città Sognante e quattro armi per la Luna, tutte con nuove caratteristiche.

Città Sognante

Veglia Destante, Senza Sonno, Accondiscendente e Fiaba Riraccontata;

Le armi della Città Sognante fornite nella segreta "Il Trono infranto" possono avere caratteristiche che non sono disponibili in altre fonti di ricompense.

Luna

Premonizione (solo Fossa dell'eresia), Eretico, Blasfemo e Apostata;

Le armi fornite nella segreta "Fossa dell'eresia" possono avere caratteristiche che non sono disponibili in altre fonti di ricompense.

La Stagione 13 porterà con sé anche l'espansione della rotazione delle modalità Maestro e Leggenda ai quattro settori perduti lunari: Logistica R1, Comunicazione R1, Alloggi equipaggio R1 e Rivelazione R1. Nelle prossime settimane scopriremo nuove informazioni sulla Stagione 13 di Destiny 2: nei giorni scorsi è stato tuttavia già confermato il pensionamento di 21 armi leggendarie.