Destiny 2 Stagione 13: nuovo hotfix e trailer per l'arma esotica Racconto dell'Uomo Morto

La scorsa settimana, Bungie ha messo a disposizione a sorpresa una nuova impresa esotica per tutti coloro che hanno comprato il pass della Stagione degli Eletti di Destiny 2, disponibile all'acquisto nel negozio di gioco al prezzo di dieci euro.

Già disponibile in-game dallo scorso 16 febbraio, la nuova impresa mette in palio la nuova arma esotica Racconto dell'Uomo Morto, un fucile di ricognizione vecchio stile che riceve un bonus ai danni ogni qualvolta infligge colpi precisi, e in possesso di un catalizzatore che alla massima potenza conferisce cadenza di fuoco senza mirare e precisione migliorate. Per invogliare i giocare ad acquistare il pass, indispensabile per poter affrontare l'impresa esotica, Bungie ha pubblicato il nuovo trailer che potete visionare in apertura di notizia.

La compagnia di Bellevue ha anche pubblicato il nuovo hotfix 3.1.0.1 di Destiny 2, che ha risolto un po' di problemi segnalati dai giocatori in queste settimane, come gli Engrammi Ombrosi che apparivano sotto terra, l'impossibilità di accedere all'assalto D.A.G.A. Caduta e altri bug legati all'Everversum, all'interfaccia, alle Collezioni, alle taglie e molto altro ancora. Trovate la lista completa dei problemi risolti a questo indirizzo.