Destiny 2 Stagione 15, addio al Sintofilo: Bungie semplifica la sintesi di armature

I giocatori di Destiny 2 non hanno reagito in maniera del tutto positiva al nuovo sistema di sintesi delle armature introdotto al lancio della Stagione del Tecnosimbionte, che ha visto l'aggiunta di una nuova valuta di gioco chiamata Sintofilo.

Il Sintofilo è una valuta ottenuta nel mondo di gioco in modo passivo, ad esempio uccidendo nemici, e necessaria per acquistare taglie sintesi di armatura da Ada-1. Analizzando il feedback ricevuto dai giocatori, Bungie ha deciso di rimuovere il Sintofilo al lancio della Stagione 15, che dovrebbe avvenire il 24 agosto. Sarà sostituito dal lumen, per cui i giocatori potranno acquistare le relative taglie con 10.000 unità di questa valuta. L'obiettivo di questo cambio, spiega il team di sviluppo statunitense, è quello semplificare il sistema di sintesi di armatura e ridurre il tempo necessario a recuperare 10 unità di Sintostoffa per classe per stagione. Inoltre, la rimozione del Sintofilo libererà spazio nell'inventario dei beni di consumo, che per i giocatori di lunga data potrebbe essere abbastanza pieno.

Cosa ne pensate di questo piccolo, ma sostanziale cambiamento? Ne approfittiamo per segnalare che, dopo la denuncia contro Activision, accusata di non rispettare le donne, Bungie ha fermamente preso le distanze dall'ex publisher.