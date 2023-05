Destiny 2, la Stagione 21 parte a maggio: il Season Pass aumenta di prezzo

Con i contenuti dei Giochi dei Guardiani di Destiny 2 ora disponibili, prosegue il supporto offerto da Bungie al titolo, con il prossimo appuntamento previsto per il lancio della Season of the Deep.

In vista dell'esordio della Stagione 21, tuttavia, Bungie ha confermato l'intenzione di incrementare il costo del Season Pass. Con una comunicazione dedicata, la software house di casa Sony ha spiegato che con la conclusione della Stagione della Resistenza muteranno i prezzi del pass stagionale di Destiny 2. Nello specifico, il Season Pass passerà da 1.000 a 1.200 unità d'argento. Il pacchetto bundle comprensivo di pass stagionale e dieci livelli passerà invece da 2.000 a 2.200 unità d'argento.

La modifica di listino, spiega Bungie, resterà operativa per l'intero periodo di durata di Destiny 2: L'Eclissi. In vista dell'inizio dell'anno di The Final Shape, preallerta il team, i piani in merito alla gestione del Season Pass potrebbero essere ulteriormente modificati. Da segnalare però un'eccezione importante relativa all'aumento di prezzo annunciato per la Stagione 21. Tutti i Guardiani che avevano acquistato la Standard Edition o la Annual Pass Edition di Lightfall continueranno infatti ad avere comunque accesso ai contenuti di Season of the Deep.



La Stagione della Resistenza di Destiny 2 terminerà ufficialmente il prossimo 23 maggio, data in cui prenderà il via la nuova Stagione 21.