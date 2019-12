Destiny 2 Stagione dell'Alba arriva oggi, ecco orario di sblocco e dettagli

Ci siamo quasi, è tutto pronto per l'arrivo di Destiny 2 Season of Dawn, la nona stagione del gioco che arriverà nella giornata di oggi. Bungie ha annunciato anche gli orari da segnarsi per gli appassionati, a partire dalle 17 di oggi pomeriggio, quando inizierà un breve downtime, prima di poter scaricare l'aggiornamento 2.7.0.

La Stagione dell'Alba inizierà poi all'orario di reset settimanale, vale a dire le 19 di stasera ora italiana. Questione di ore insomma, e potremo finalmente mettere le mani sulla nuova stagione di Destiny 2, che porterà il Power cap a 970 e farà in modo che gli Engrammi Esotici diano al giocatore un'arma o equipaggiamento di cui non si è già in possesso.

Tra le altre novità, l'arrivo di nuove mosse per la sottoclasse Solare, per le quali saranno aumentati i danni inflitti, e l'aggiunta di una nuova modalità PvE per sei giocatori, che sarà svelata più nel dettaglio oggi.

La nuova stagione di Destiny 2 si concluderà il 9 Marzo 2020, e non è l'unico nuovo arrivo all'interno del gioco, che si appresta ad accogliere anche l'evento invernale, chamato The Dawning, che prenderà il via la prossima settimana, il 17 Dicembre.

L'attesa sta per finire, dunque: cosa vi aspettate dalla Stagione dell'Alba di Destiny 2?