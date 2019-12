Destiny 2 Stagione dell'Alba: tutte le nuove Armi Rituali e come ottenerle

La nuova Stagione dell'Alba di Destiny 2 è finalmente iniziata. In questa mini-guida vi parleremo delle nuove armi rituali introdotte nel gioco: il Komodo-4FR, il Pitone e l'Avvoltoio. Vediamo come ottenerle e quali sono i loro perk.

Di seguito, tutto quello che c'è da sapere sulle nuove armi rituali della Stagione dell'Alba di Destiny 2: come ottenerle, che tipo di armi sono e quali sono i perk che li contraddistinguono.

Komodo-4FR

Il Komodo-4FR è un fucile a fusione lineare leggendario con i seguenti perk: Telaio di precisione (spara un dardo energetico di precisione a lungo raggio. Il rinculo di quest'arma ha un'oscillazione verticale più prevedibile) e Occhio del ciclone (più cala la salute, più quest'arma diventa precisa e maneggevole).

Come ottenere il Komodo-4FR: andate a parlare con Lord Shaxx alla Torre, accettate e completate la quest Cuore del Drago. Questa impresa richiede di effettuare in Crogiolo 125 colpi di grazia con un fucile a fusione lineare, 15 colpi di grazia precisi con un fucile a fusione lineare (raccomandiamo di usare l'Arbalesta) e raggiungere il Grado glorioso "Prode".

Pitone

Il Pitone è un fucile a pompa leggendario con i seguenti perk: Telaio aggressivo (aggressivo, alto rinculo, aumenta la cadenza di fuoco dopo un'uccisione) e Disorientamento degli scudi (le esplosioni degli scudi causate dallo stesso elemento disorientano i nemici circostanti).

Come ottenere il Pitone: andate dal Ramingo, accettate e completate la quest Più Vicino. Questa impresa richiede di effettuare in Azzardo 500 colpi di grazia con un fucile a pompa, 150 colpi di grazia a bruciapelo con un fucile a pompa e raggiungere il Grado d'infamia "Prode".

Avvoltoio

L'Avvoltoio è un'arma da supporto leggendaria con i seguenti perk: Telaio adattivo (un'impugnatura di ottima fattura, affidabile e resistente) e Osmosi (usare le granate cambia il tipo di danno di quest'arma per farlo coincidere con la tua sottoclasse, finché l'arma non viene riposta).

Come ottenere l'Avvoltoio: andate da Zavala alla Torre, accettate e completate la quest Spara veloce, cammina piano. Questa impresa richiede di effettuare 1500 colpi di grazia con un'arma da supporto, 50 colpi di grazia in aria con un'arma da supporto ed effettuare in tutto 4500 punti.

Siete riusciti a ottenere le nuove armi rituali di Destiny 2? Per saperne di più sui prossimi eventi ospitati nel gioco, non dimenticate di consultare il calendario della Stagione dell'Alba di Destiny 2.