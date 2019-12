Destiny 2, Stagione dell'Alba: nel nuovo DLC sarà possibile guidare l'Astore su Mercurio

Per via delle ridotte dimensioni dell'area di pattuglia su Mercurio, Bungie non ha mai permesso ai Guardiani di Destiny 2 di esplorare il pianeta liberamente a bordo di un Astore. Sembra però che con l'arrivo della Stagione dell'Alba le cose stiano finalmente per cambiare.

Dal prossimo martedì 10 dicembre 2019 sarà infatti possibile andare a zonzo per il pianeta invaso da Cabal e Vex guidando il proprio Astore preferito. La conferma è arrivata a poche ore dalla pubblicazione del trailer della Stagione dell'Alba da parte di dmg04, celebre community manager dello sparatutto Bungie. Vi ricordiamo che Mercurio avrà un ruolo centrale nelle vicende narrate nella prossima espansione del gioco, dal momento che Osiride chiamerà a raccolta i Guardiani per combattere una nuova minaccia Cabal e ritrovare il leggendario Titano Saint-14, creduto ormai morto.

