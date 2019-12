Destiny 2, Stagione dell'Alba: nuovo level cap, modifiche all'Eververse e tanto altro

Sembra proprio che Bungie non voglia lasciare i propri utenti a bocca asciutta in attesa del debutto della Stagione dell'Alba di Destiny 2 e, dopo aver pubblicato il trailer d'annuncio e mostrato alcune delle nuove modalità in una diretta streaming, ecco che arrivano altre informazioni nel solito post settimanale.

La prima di queste novità riguarda l'aumento del level cap di potere, che purtroppo non aumenterà di tantissimo rispetto alla Stagione dell'Intramontabile e si fermerà questa volta a 970. Per la precisione si potrà raggiungere il livello 960 con i più comuni engrammi potenti, mentre gli ultimi 10 punti potranno essere scalati solo ed esclusivamente grazie all'armamento di punta. Engrammi Esotici e Predestinati diverranno un'unica cosa e tenderanno a fornire ai giocatori un oggetto "giallo" non presente nella loro collezione. Nel caso in cui la collezione di esotiche fosse al completo, si riceverà un'armatura con caratteristiche casuali. Se siete invece tra gli sfortunati Guardiani in cerca di Anarchia, il lanciagranate esotico del Raid Peccati del Passato, sappiate che il drop rate dell'arma aumenterà di un ulteriore 5%. Per quanto riguarda le taglie, verranno semplificate alcune di queste (niente più uccisioni con granate e con colpi melee nel Crogiolo, ad esempio) e aggiunte le taglie casuali anche all'Armaiolo.

Un'altra grossa modifica, che verrà apportata in seguito alle numerose lamentele, riguarda gli oggetti in vendita nell'Eververse. Nella prossima stagione circa l'80% degli elementi cosmetici stagionali arriverà nel negozio in una delle rotazioni settimanali e potrà essere acquistato con la Polvere Luminosa, valuta che verrà ora data ai giocatori anche con le taglie degli eventi a tempo limitato. BUngie ha inoltre fatto sapere che verranno resi noti sin dal primo momento quali saranno gli oggetti disponibili esclusivamente all'acquisto tramite Argento, così che si possano evitare spiacevoli eventi come nella Stagione dell'Intramontabile, quando i giocatori hanno acquistato i set di armature dell'Eververse credendo non potessero mai arrivare nella rotazione settimanale. Come se non bastasse, d'ora in poi non si potranno più trovare duplicati negli engrammi dell'Eververse, così da massimizzare il quantitativo di nuovi oggetti ottenuti nel corso della stagione.

Sapevate che nella Stagione dell'Alba di Destiny 2 si potrà guidare l'Astore su Mercurio?