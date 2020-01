Destiny 2, Stagione dell'Alba: lo Stendardo di Ferro torna con una piccola novità

A poche ore dalla scoperta di una soluzione al corridoi del tempo di Destiny 2: Ombre dal Profondo, che ha dato ai giocatori accesso al particolare fucile a fusione Bastione, ecco che Lord Saladin fa il proprio ritorno sulla Torre con il suo Stendardo di Ferro, la cui quest ha subito qualche ritocchino.

In seguito alle numerose lamentele dei giocatori, Bungie ha infatti deciso di modificare un particolare step della lunga e a tratti tediosa quest, il cui completamento porta allo sblocco di un intero set d'armatura 2.0. Parliamo per la precisione della fase dell'impresa che chiede al giocatore di effettuare un bel po' di uccisioni con un lanciarazzi nelle partite PvP, step che necessitava di parecchio tempo e una certa abilità poiché le munizioni pesanti (quelle viola, per intenderci) non sono sempre disponibili e riuscire ad accaparrarsele può essere faticoso. Per correre ai ripari, ora questa fase della quest si autocompleterà, permettendo così ai Guardiani di ottenere l'armatura più velocemente e con meno stress.

Vi ricordiamo che l'evento interamente dedicato al multiplayer competitivo sarà attivo fino al prossimo reset settimanale, ovvero fino alle ore 18:00 italiane del 28 gennaio 2020.