Destiny 2, Stagione dell'Alba: torna Saint-14, ecco le ricompense del Pass Stagionale

Come avete già visto, Bungie ha finalmente annunciato con un trailer la Stagione dell'Alba di Destiny 2: Shadowkeep con un emozionante trailer che preannuncia il ritorno dei Guardiani sul suolo di Mercurio, portale d'accesso alla Foresta infinita, per contrastare una nuova minaccia Cabal.

Ad accompagnare l'annuncio è arrivata anche la conferma che tra i protagonisti di questa nuova stagione dello sparatutto ci sarà anche Saint-14, il leggendario Titano di cui abbiamo più volte indossato il casco e che credevamo ormai morto.

Come se le novità non bastassero, il team di Seattle ha aggiunto al sito ufficiale le immagini che ritraggono ogni singola ricompensa inclusa nel prossimo Pass Stagionale, il cui costo sarà di 1.000 pezzi d'Argento (i possessori dell'edizione deluxe del gioco non dovranno sborsare un solo centesimo). Come potete ben vedere sul sito, il nuovo pass riprende in tutto e per tutto quello visto nella Stagione dell'Intramontabile, con ricompense che includono 3 set d'armature con altrettanti ornamenti, un fucile da ricognizione esotico (al livello 100 ne sbloccherete una skin esclusiva), tanti materiali, un bel po' di engrammi, qualche emote e una nuova finisher grazie alla quale potremo prendere a testate quei maledetti Cabal. Tra le ricompense gratuite per i giocatori di Destiny: Una Nuova Luce troviamo la nuova arma esotica e la versione standard delle armature di cui abbiamo parlato poco sopra.

Va inoltre precisato che, proprio come nella precedente stagione, l'acquisto del Season Pass gode del supporto al cross-buy, ciò significa che acquistando il pass o la Deluxe Edition su una piattaforma potrete continuare ad aumentare il livello stagionale anche su tutte le altre attraverso la versione free to play del gioco.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che domani potrete seguire in compagnia di Everyeye.it il reveal ufficiale della Stagione dell'Alba di Destiny 2, che commenteremo in diretta sul nostro canale Twitch.