Destiny 2, Stagione dell'Alba: torna lo Stendardo di Ferro, info su quest e armature

La Stagione dell'Alba di Destiny 2: Ombre dal Profondo è ormai iniziata da un paio di settimane e Bungie è pronta a lanciare il primo Stendardo di Ferro del periodo natalizio, il quale proporrà un nuovo set d'armatura e numerose modifiche all'impresa utile ad acquisire le corazze in questione.

Dall'ultimo Settimanale di Casa Bungie è possibile apprendere che il ritorno di Lord Saladin alla Torre avverrà il prossimo martedì 24 dicembre 2019 alle ore 18:00 italiane e l'evento, durante il quale si potrà ottenere Valore extra partecipando alle modalità del Crogiolo e completando le relative taglie, terminerà alla stessa ora del 31 dicembre 2019. Durante questo periodo i Guardiani potranno entrare in possesso della versione 2.0 delle vecchie armature Tributo del Ferro.

Con l'evento arriverà una nuova impresa che, stando alle parole degli sviluppatori, potrà essere completata anche ad evento concluso e permetterà di ottenere non solo pezzi d'armatura ma anche armi. Purtroppo non sappiamo ancora quali armi saranno presenti nel corso della prossima settimana, ma è molto probabile che la totale assenza di annunci in merito sia dovuta al ritorno di vecchie armi. Al solito torneranno anche delle utilissime taglie che permettono di ottenere Armamento di Punta, ovvero armi e armature con livello di potere massimo corrispondente a 970.

In attesa di ritornare sul campo di battaglia al fianco dei Lupi di Ferro, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate una pratica guida alle ricette natalizie dell'Aurora 2019 di Destiny 2 Ombre dal Profondo.

Sapevate che in una recente intervista Bungie ha confermato che l'annuncio di Destiny 3 non avverrà a breve?