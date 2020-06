Destiny 2 Stagione degli Arrivi, Bungie presenta il Season Pass

Bungie ha pubblicato un nuovo trailer in italiano per il Season Pass della Stagione degli Arrivi di Destiny 2, nuova ondata di contenuti stagionali per il celebre looter shooter che anticipa l'arrivo dell'espansione Ombre dal Profondo.

Equipaggiamento, PE e ricompense! Ottieni il Pass stagionale di Destiny 2 Stagione degli Arrivi e sblocca subito il nuovo set di armatura stagionale e il nuovo lanciagranate esotico, Gruzzolo Arido. Otterrai anche un bonus PE che velocizzerà il tuo progresso di grado stagionale e lo sblocco di engrammi. Lasciati travolgere dal mondo gratuito di Destiny 2. Scopri un sistema di combattimento in prima persona dalle meccaniche fluide, esplora i misteri del sistema solare e usa le abilità elementali contro potenti nemici. Crea i tuoi guardiani e colleziona armi, armature ed equipaggiamento unici per personalizzare il tuo aspetto e il tuo stile di gioco. Divertiti con la storia dal taglio cinematografico di Destiny 2, in solitaria o con gli amici. Unisciti agli altri guardiani nelle entusiasmanti missioni cooperative o affrontali nelle diverse modalità PvP.

Destiny 2 Oltre La Luce sarà disponibile dal 22 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia, in seguito anche su PlayStation 5 e Xbox Series X, la finestra di lancio per le versioni next-gen non è stata comunicata.